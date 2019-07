O extremo cabo-verdiano tinha estado condicionado na segunda-feira, realizando tratamento a mialgias de esforço na coxa esquerda, e na terça-feira o plantel ‘leonino’ gozou um dia de folga.

No regresso a Alcochete, o treinador Marcel Keizer já contou com Jovane Cabral, mas Stefan Ristovski, Valentin Rosier e Rafael Camacho continuam com trabalho limitado, e Battaglia ainda num longo processo de recuperação a uma rotura de ligamentos.

Os ‘leões’ contaram com Anthony Walker, guarda-redes dos sub-19, além de Nuno Mendes e Eduardo Quaresma, jogadores da formação que continuam a trabalhar com a equipa principal.

O Sporting tem o arranque oficial da época no domingo, dia em que defronta o Benfica na Supertaça Cândido de Oliveira, no Estádio Algarve, a partir das 20:45.

Os ‘leões’, terceiros classificados na I Liga de 2018/19, discutem o troféu como vencedores da Taça de Portugal na última época, e o Benfica na qualidade de campeão nacional.

A antevisão do dérbi será feita no sábado, já no Algarve, com o Sporting a treinar no palco do jogo às 10:30, seguindo-se a conferência de imprensa de Marcel Keizer e de um jogador.