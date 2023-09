Um dia depois do sorteio, a UEFA publicou o alinhamento dos jogos das três competições, com a Liga Europa a voltar a partilhar as quintas-feiras com a Liga Conferência Europa, depois das terças e quartas-feiras reservadas para a Liga dos Campeões.

Assim, o Sporting vai visitar em 21 de setembro o Sturm Graz, na Áustria, onde nunca venceu, antes de receber os italianos da Atalanta, em 05 de outubro, e visitar os polacos do Raków Czestochowa, em 26 de outubro.

A segunda volta começa com o embate frente à formação da Silésia, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, no dia 09 de novembro, seguindo-se a deslocação a Bérgamo, para defrontar a Atalanta, em 30 de novembro, fechando o grupo com a receção ao Sturm Graz, em 14 de dezembro.

O sorteio dos oitavos de final da Liga Europa está marcado para 23 de fevereiro de 2024, um dia depois de ter ficado concluído o play-off, com eliminatórias em 15 e 22 de fevereiro.

Os ‘oitavos’ vão ser disputados em março, os ‘quartos’ em abril e as ‘meias’ em maio, tendo em vista a final, marcada para a Dublin Arena, em 22 de junho.