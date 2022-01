Os 'encarnados' chegaram ao intervalo em vantagem, depois de um golo do brasileiro Everton, aos 23 minutos, mas os 'leões' deram a volta na segunda metade, com tentos de Gonçalo Inácio, aos 49, e do espanhol Sarabia, aos 78.

No ranking da prova, os ‘leões’, que já tinham vencido em 2017/18, 2018/19, e 2020/21 e perdido as finais de 2007/08 e 2008/09, sempre nos penáltis, destacam-se no segundo lugar, com quatro cetros, agora a apenas três do Benfica, que lidera com sete.