No seu site oficial, o Logronés deu as boas-vindas a Ruiz e destacou os 14 golos marcados pelo colombiano na última época ao serviço do Varzim, da II Liga portuguesa.

O avançado tem contrato com o Sporting desde 2017/18, mas nunca atuou pela equipa principal dos ‘leões’, tendo sido cedido temporariamente ao Boavista, Varzim, Zorya, da Ucrânia, e agora ao Logronés.

Antes, Ruiz passou pelos escalões de formação e depois equipa B do FC Porto, mas sempre por empréstimo do Atlético Nacional, clube em que iniciou a sua carreira.