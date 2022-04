Pablo Sarabia (20 minutos), de penálti, e Nuno Santos (72) marcaram os golos da quarta vitória consecutiva no campeonato dos 'leões', que passaram a somar 70 pontos, a três do FC Porto, que joga na segunda-feira com o Santa Clara, aumentando para nove a vantagem sobre o Benfica, terceiro classificado.

O Paços de Ferreira, que vinha de dois triunfos seguidos, mantém-se na nona posição, com 33 pontos.