Os ‘leões’ anunciaram no site oficial as renovações do guarda-redes e do defesa, que se mostram bastante felizes e prometeram dar o máximo com o emblema ‘leonino’ ao peito.

“Isto representa um momento muito feliz para mim e para a minha família. São muitos anos cá, cheguei aqui muito novo com um objetivo. Felizmente, as coisas estão a acontecer, está tudo a correr como sonhei”, disse Luís Maximiano, de 21 anos, que este ano tem sido suplente do espanhol Antonio Adan.

Max foi promovido à equipa principal na temporada passada, tendo realizado 31 encontros, mas ainda não conta com qualquer aparição esta época. Contudo, deixa claro que “quer continuar a fazer mais e melhor daqui para a frente e tentar corresponder, como até agora”.

Já o defesa central, de 19 anos, foi lançado por Rúben Amorim em três encontros, uma aposta que se proporcionou mais depressa do que esperava.

“Há uns momentos atrás, não esperava nada disto. Estou muito feliz mesmo, de coração. É um sonho enorme estar aqui. Não pensava jogar tão cedo, mas tenho trabalhado para isso e o míster parece demonstrar confiança em mim. Vou continuar a dar o máximo todos os dias, ambição e trabalho”, confessou.

Inácio não escondeu o “enorme orgulho” ao renovar com o clube lisboeta, uma ligação que se deve ao “trabalho realizado desde criança”.