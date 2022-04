Os jovens ‘leoninos’ nunca tinham chegado tão longe na prova e vão defrontar o ‘eterno rival’, pela primeira vez numa competição europeia, num encontro que será também uma oportunidade para “demonstrar o valor” da formação do clube, assumiu o técnico em declarações à imprensa, em Alcochete.

“Já fizemos história duas vezes nesta competição: chegámos pela primeira vez aos oitavos de final e pela primeira vez aos quartos de final. Neste caso, não é uma oportunidade para fazer história, é para mudar a história e estamos focados nisso”, atirou Filipe Pedro, instantes antes de um treino aberto à comunicação social, nos primeiros 15 minutos.

Para o técnico dos sub-23 do clube de Alvalade, que orienta na Youh League uma equipa que engloba jogadores também “dos sub-19, dos sub-17, da equipa B e até da equipa A”, o “grande desafio” frente aos ‘encarnados’ será “os jogadores do Sporting conseguirem desfrutar deste jogo”.

“Claro que com a responsabilidade que a representação do Sporting exige, mas conseguir desfrutar deste jogo e trazer a nossa qualidade ao cimo. Se o fizermos, temos todas as possibilidades de conseguir um resultado positivo”, analisou.

E um dos ‘expoentes’ da transversalidade de escalões que compõem a equipa que disputa a UEFA Youth League é Miguel Menino, que só na presente temporada já alinhou seis vezes pelos sub-19, sete pelos sub-23 e 15 pela equipa B dos ‘leões’, na Liga 3.

O médio, de 19 anos, considerou que “é bom ter tantos jogadores de diferentes escalões” porque cada um vai aportar à equipa “diferentes métodos” de jogo e focou-se, também, em continuar a escrever uma história de sucesso na competição, eliminando o Benfica.

“Sabemos que fizemos história, mas não queremos ficar por aqui e tentamos alcançar sempre o máximo que conseguimos com este símbolo ao peito. É um jogo importante, não deixa de ser um dérbi, mas, acima de tudo, é um jogo a eliminar, numa prova europeia, e tudo isso tem um alcance diferente”, comentou o jovem jogador dos ‘leões’.

A equipa de sub-19 do Sporting recebe o Benfica na quarta-feira, às 15:00, no Estádio Aurélio Pereira, na Academia de Alcochete, em partida dos quartos de final da UEFA Youth League que será arbitrada pelo esloveno Rade Obrenovic.

Os ‘leões’ procuram apurar-se para as meias-finais da competição pela primeira vez no seu historial, enquanto o Benfica já foi finalista vencido em três ocasiões, perdendo para FC Barcelona (2013/14), Salzburgo (2016/17) e Real Madrid (2019/20).

Será a primeira vez que os ‘eternos rivais’ de Lisboa se defrontam numa competição europeia de futebol.