Numa mensagem dirigida aos sócios e adeptos do clube, António Salvador deixou “uma conclusão em jeito de objetivo”, afirmando que “ganhar, nesta altura, não é só marcar mais um golo do que o adversário, ganhar é demonstrar a todo o país que o futebol tem agentes e adeptos com responsabilidade social”.

“Só assim podemos alcançar a outra vitória pela qual lutamos: o regresso dos adeptos aos estádios. Estou convicto, e por isso defino esta meta em nome de todo o grupo de trabalho e em nome do Sporting de Braga, de que voltaremos a ter o nosso público no estádio ainda no que resta desta temporada. A par dos objetivos desportivos, que são muito claros e que vamos perseguir com todas as nossas forças, é essa a grande ambição que me move e que muito lutarei para concretizar”, pode ler-se.

Para António Salvador, “é imperioso que o futebol transmita uma imagem de rigor e de confiança, porque é sabido que esta retoma das competições se fará sob imenso escrutínio das autoridades sanitárias e que só uma resposta competente e cabal pode permitir que voltemos a ter, tão depressa quanto possível, aquele que é um dos elementos essenciais ao jogo, que é o seu público”.

O líder ‘arsenalista’ frisou o “imenso desafio coletivo, que implicou perdas e cedências”, que os “últimos três meses” constituíram, numa referência à pandemia de covid-19 que interrompeu o campeonato em meados de março.