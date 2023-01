Vitinha deu vantagem aos bracarenses, aos 58 minutos, mas Jordan Holsgrove empatou, aos 68, antes de Simon Banza dar o triunfo aos bracarenses, aos 90+8.

Com este triunfo, o Sporting de Braga, segundo classificado, fica com 40 pontos, a um do líder Benfica e com mais quatro do que o FC Porto, equipas com menos um jogo, enquanto o Paços de Ferreira segue no 18.º e último lugar, com seis pontos, depois de sofrer a primeira derrota após o regresso de César Peixoto.