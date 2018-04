O Sporting de Braga goleou esta sexta-feira em casa do Paços de Ferreira por 5-1 e subiu provisoriamente ao terceiro lugar da I Liga de futebol, em jogo da 30.ª jornada da prova.

Os 'arsenalistas' ficaram cedo em vantagem numérica em campo - João Góis foi expulso aos sete minutos - e, apesar de terem falhado uma grande penalidade, no lance que originou a expulsão, já venciam por 2-0 aos 20 minutos, com um 'bis' de Wilson Eduardo. Phellype Luiz, aos 57, ainda deu ânimo aos pacenses, mas Ricardo Horta (62), Danilo (72) e Dyego Souza (90+2) deram expressão à vitória.

O triunfo permite ao Sporting de Braga subir provisoriamente ao terceiro lugar com 68 pontos, os mesmos do Sporting, quarto e que no domingo defronta o Belenenses no Restelo, enquanto o Paços de Ferreira é 15.º com 28 pontos, mais quatro do que o Feirense, a primeira equipa abaixo da linha de despromoção.