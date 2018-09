O guarda-redes Matheus, do Sporting de Braga, sofreu uma rutura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e, depois da intervenção cirúrgica a que vai ser submetido, vai parar durante seis meses.

O guardião brasileiro, de 26 anos lesionou-se no treino do Sporting de Braga de quinta-feira e, hoje, o líder isolado da I Liga de futebol (com mais um jogo) detalhou a situação clínica do jogador, confirmando “a lesão do ligamento cruzado anterior do joelho direito, a debelar com recurso a intervenção cirúrgica”.

O Sporting de Braga revelou ainda que o guarda-redes “enfrenta um tempo de paragem estimado em seis meses”, pelo que vai falhar a maior parte da temporada.

A lesão de Matheus, a iniciar a quinta época no Sporting de Braga e habitual titular da equipa, abre agora as ‘portas’ da baliza a Marafona e Tiago Sá, jovem formado nos minhotos que se estreou na I Liga na sexta-feira, na vitória fora sobre o Desportivo de Chaves (1-0), na quarta jornada do campeonato.

“Cheguei aqui com 10 anos, cresci nesta cidade, a minha escola foi aqui, desde pequeno que jogo nas camadas jovens do clube. Ia ver os jogos ao Estádio 1.º de Maio e, depois, ao Estádio Municipal. Sonho com isto há muitos anos e agora vou continuar a trabalhar. Foi um momento muito especial para mim, ainda mais por termos conseguido a vitória, os três pontos e ter mantido a baliza a zero”, disse Tiago Sá ao sítio do clube na internet.