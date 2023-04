Depois de ter sentenciado praticamente a eliminatória com um 5-0 na Madeira, o ‘onze’ de Artur Jorge esteve a vencer por 2-0, com golos do sérvio Urus Racic, aos 33 minutos, de penálti, e Rodrigo Gomes, aos 48, mas os brasileiros Clayton, aos 72, e Dudu, aos 90+3, de penálti, restabeleceram a igualdade.

A formação ‘arsenalista’, que fica agora à espera do vencedor da meia-final entre Famalicão e FC Porto, conta três triunfos na prova, em 1965/66, 2015/16 e 2020/21, e ainda quatro finais perdidas, em 1976/77, 1981/82, 1997/98 e 2014/15.

A final da Taça de Portugal está agendada para 4 de junho, um domingo, no Estádio Nacional, no Jamor, a partir das 17:00.