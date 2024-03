A equipa minhota, quarta classificada, procura conquistar o quarto triunfo seguido, igualando a sua melhor série no campeonato, perante um adversário que ocupa o 13.º lugar, um ponto acima da ‘zona vermelha’, e que ganhou apenas um dos últimos oito jogos.

Os bracarenses, que até apresentam melhor registo fora de casa, procuram manter-se a três pontos do FC Porto, que venceu na sexta-feira o Portimonense (3-0), e ficar, provisoriamente, a seis pontos do Benfica, campeão em título e atual segundo colocado, e a sete do Sporting, líder da competição, com menos um jogo, equipas que jogam no domingo.

O Sporting de Braga pretende também manter à distância o Vitória de Guimarães, quinto posicionado, com menos cinco pontos, que recebe o Famalicão, nono da tabela (mas ainda com a partida frente ao Sporting por disputar), no último jogo marcado para hoje.

Os vimaranenses dispõem da mesma vantagem de cinco pontos sobre o Moreirense (sexto classificado), que visita pouco antes o Boavista (13.º), apenas três pontos acima do lugar de ‘play-off’ de manutenção, ocupado pelo Estoril Praia, enquanto o Farense (11.º) desloca-se ao terreno do lanterna-vermelha Vizela.

Os dois principais candidatos ao título jogam apenas no domingo: o líder Sporting viaja até Arouca para defrontar o tranquilo sétimo classificado e o perseguidor Benfica recebe o Estoril Praia.

Programa da 25.ª jornada:

– Sexta-feira, 08 mar:

Portimonense – FC Porto, 0-3

Estrela da Amadora – Casa Pia, 3-1

– Sábado, 09 mar:

Vizela — Farense, 15:30

Rio Ave – Sporting de Braga, 18:00

Boavista — Moreirense, 18:00

Vitória de Guimarães — Famalicão, 20:30

– Domingo, 10 mar:

Arouca — Sporting, 18:00

Benfica – Estoril Praia, 20:30

– Segunda-feira, 11 mar:

Gil Vicente – Desportivo de Chaves, 20:15