Um dia depois de o campeão FC Porto ter destronado provisoriamente os bracarenses do segundo lugar, ao vencer em casa o Desportivo de Chaves, por 3-0, a formação comandada por Artur Jorge joga em Vila do Conde, no último jogo do dia, a partir das 20:30.

O Sporting de Braga venceu os seus últimos quatro jogos — só empatou na estreia, em casa, com o Sporting 3-3) — e, caso vença o Rio Ave, fica a dois pontos do líder Benfica, que manteve o pleno de vitórias ao vencer em Famalicão (1-0), no sábado.

Pela frente, o Sporting de Braga vai enfrentar o Rio Ave, que não perde há três jogos e segue no 14.º lugar, com cinco pontos.

Antes, Marítimo, já com João Henriques no lugar de Vasco Seabra, e o Paços de Ferreira procuram os primeiros pontos na competição, nas receções a Casa Pia e Gil Vicente, às 15:30 e 18:00, respetivamente.

O Casa Pia ocupa a nona posição, com os mesmos oito pontos do Desportivo de Chaves, e não perde há três jogos, enquanto o Gil Vicente segue no 13.º posto, com cinco, tal como Rio Ave e Vizela, sem conseguir vencer desde a primeira jornada.

Também hoje, o Boavista, sétimo com nove pontos, pode ultrapassar Vitória de Guimarães, sexto com nove, e Sporting, quinto com 10, e igualar no quarto lugar o Portimonense, que foi goleado no campo do Sporting (4-0), caso vença no terreno do Arouca, 11.º com sete.

Programa da sexta jornada:

– Sexta-feira, 9 setembro

Vitória de Guimarães – Santa Clara, 1-0

– Sábado, 10 setembro

Famalicão — Benfica, 0-1

Sporting — Portimonense, 4-0

FC Porto – Desportivo de Chaves, 3-0

– Domingo, 11 setembro

Paços de Ferreira – Casa Pia, 15:30

Arouca — Boavista, 18:00

Marítimo – Gil Vicente, 18:00

Rio Ave – Sporting de Braga, 20:30

– Segunda-feira, 12 setembro

Vizela – Estoril Praia, 20:15