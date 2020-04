A equipa orientada por Custódio Castro voltou à atividade no relvado cerca de um mês e meio depois da interrupção devido à pandemia de covid-19, “respeitando todas as medidas previstas no protocolo de retoma”, informou o clube.

O plantel foi repartido por duas sessões (09:30 e 11:15) e utilizou os vários campos da Cidade Desportiva, estrutura que, nesta fase, serve de forma exclusiva a equipa principal de futebol.

Na primeira sessão, estiveram 13 jogadores e, na segunda, 14, num total de 27 atletas.

Além dos três guarda-redes (Matheus, Eduardo e Tiago Sá) que compõem o plantel, Custódio Castro chamou mais dois: Rogério, habitual titular da equipa B, e o checo Hornicek, de apenas 17 anos, dono da baliza dos juniores ‘arsenalistas’.

O Sporting de Braga volta a treinar na terça-feira, nos mesmos horários, ainda de forma individualizada.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 206 mil mortos e infetou quase três milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Perto de 810 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 928 pessoas das 24.027 confirmadas como infetadas, e há 1.357 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.