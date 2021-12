Um golo madrugador de Francisco Moura, logo no primeiro minuto de jogo, bastou para os ‘arsenalistas’ somarem os três pontos e ‘esquecerem’ a derrota na última ronda em casa do FC Porto (1-0), bem como a goleada sofrida a meio da semana no Bessa com o Boavista (5-1), que os afastou da Taça da Liga, enquanto os ‘azuis’ somaram a quarta derrota consecutiva no campeonato.

Com esta vitória, o Sporting de Braga destacou-se na quarta posição, com 28 pontos, mais três do que o Estoril Praia, quinto, enquanto o Belenenses SAD é último, com apenas oito pontos.