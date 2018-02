O Sporting de Braga recebeu e venceu hoje o Tondela por 1-0, em jogo da 24.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que permite aos 'arsenalistas' reforçarem ainda mais a quarta posição.

Um golo de Ricardo Horta, aos 83 minutos, foi o suficiente para o Sporting de Braga somar mais três pontos para a Liga.

A vitória deixa os 'arsenalistas' no quarto lugar com 52 pontos, menos quatro do que o Sporting, terceiro e que ainda hoje recebe o Moreirense, e mais 15 do que o Rio Ave, 15.º classificado, enquanto os tondelenses estão no 12.º posto com 25 pontos.