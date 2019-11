Paulinho, aos 24 minutos, e o brasileiro Galeno, aos 71, marcaram os golos dos bracarenses, que subiram ao nono lugar, com 15 pontos.

O Vitória de Guimarães, que somou o segundo encontro sem vencer, depois do empate no recinto do vizinho Moreirense (1-1), permanece no quinto lugar, com 16.