O Sporting, que tem 32 pontos, vai tentar reforçar o terceiro posto, aproveitando da melhor forma o empate do Famalicão no campo do Rio Ave (2-2), mas para isso tem que impor a primeira derrota a Rúben Amorim no Sporting de Braga e por fim a um registo de sete triunfos consecutivo dos minhotos, seis sob o comando do novo técnico.

Por seu lado, caso repita o triunfo nas meias-finais da Taça da Liga (2-1), o Sporting de Braga, quinto com 30 pontos, ultrapassa ‘leões’ e Famalicão e isola-se no terceiro posto, com um ponto de vantagem sobre os dois rivais.

O encontro, que está agendado para as 17:30 no Estádio Municipal de Braga, será o primeiro jogo do Sporting desde a saída do capitão Bruno Fernandes, que rumou ao Manchester United na reabertura do mercado de transferências.

Os ‘leões’ também não poderão contar com o defesa francês Mathieu, baixa certa na equipa de Jorge Silas, por lesão.

À mesma hora, nos Açores, Santa Clara e Paços de Ferreira entram em campo para disputar o encontro adiado no sábado à noite, devido à falta visibilidade das linhas de jogo do Estádio de São Miguel.

No duelo que fecha a jornada, às 20:00, o Vitória de Guimarães defronta o Boavista, no Estádio do Bessa, num jogo em que a equipa de Ivo Vieira vai tentar reforçar o sétimo posto e continuar na luta pelos lugares europeus.

Durante a tarde, na Madeira, o Marítimo recebe o Desportivo de Aves, o último classificado da prova, enquanto o Gil Vicente defronta em Barcelos o Moreirense.

No sábado, o FC Porto foi a Setúbal golear o Vitória, por 4-0, e manteve-se a sete pontos do líder Benfica, que na sexta-feira bateu na Luz o Belenenses SAD, por 3-2, no arranque da ronda.

- Sexta-feira, 31 jan:

Benfica – Belenenses SAD, 3-2

Rio Ave – Famalicão, 2-2

- Sábado, 01 fev:

Portimonense – Tondela, 0-1

Vitória de Setúbal – Porto, 0-4

- Domingo, 02 fev:

Marítimo – Desportivo das Aves, 15:00

Gil Vicente – Moreirense, 15:00

Sporting de Braga – Sporting, 17:30

Santa Clara – Paços de Ferreira, 16:30 locais (17:30, horas de Lisboa)

Boavista – Vitória de Guimarães, 20:00