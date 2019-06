O clube ‘verde e branco’ confirmou o adversário da oitava edição do troféu, que conquistou sete vezes e perdeu apenas em 2018 frente ao Empoli, num encontro marcado para praticamente um mês depois do arranque da pré-temporada, com os exames médicos na Academia do clube, em Alcochete, em 27 de junho.

O Sporting deu ainda conta do agendamento de um jogo particular frente ao Club Brugge, em 19 de julho, no recinto do clube belga, antes de defrontar os ingleses do Liverpool, campeões da Europa, em 24 de julho, no Yankee Stadium, em Nova Iorque.

Na preparação para a época 2019/20, os ‘leões’ vão ainda defrontar os suíços do FC Rapperswil-Jona, em 10 de julho, e do St. Gallen, três dias depois, durante o estágio que vão realizar em solo helvético, entre 06 e 14 de julho.