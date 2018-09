Sporting ou Feirense tentam alcançar hoje o Sporting de Braga no topo da I Liga de futebol, precisando para isso de um triunfo no embate entre ambos, a disputar no estádio José Alvalade.

Depois de ter empatado 1-1 em casa do Benfica na ronda anterior, o Sporting de José Peseiro quer manter a sequência de bons resultados, numa partida da quarta jornada em que o avançado holandês Bas Dost e o defesa-central francês Jéremy Mathieu continuam ausentes por lesão. Do outro lado surge um igualmente moralizado Feirense, que apenas cedeu os primeiros pontos na ronda anterior, ao empatar 1-1 na receção ao Boavista. Além do embate de Alvalade, realizam-se hoje mais dois encontros, o Belenenses-Vitória de Setúbal e o Santa Clara-Boavista, numa ronda que prossegue no domingo com mais quatro jogos, com destaque para a deslocação do Benfica à Madeira para defrontar o Nacional e para a receção do FC Porto ao Moreirense. Resultados e Programa da quarta jornada: - Sexta-feira, 31 ago: Desportivo de Chaves – Sporting de Braga, 0-1 Vitória de Guimarães — Tondela, 1-0 - Sábado, 01 set: Belenenses – Vitória de Setúbal, 16:30 (SportTV) Santa Clara — Boavista, 18:00 (19:00, horas de Lisboa, SportTV) Sporting — Feirense, 21:00 (SportTV) - Domingo, 02 set: Desportivo das Aves – Marítimo, 16:00 (SportTV) Rio Ave — Portimonense, 16:00 (SportTV) Nacional — Benfica, 18:30 (SportTV) FC Porto – Moreirense, 20:30 (SportTV)