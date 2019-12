Quatro dias depois do triunfo da formação de Barcelos por 3-1, para o campeonato, as duas equipas reencontram-se no Minho, ambas obrigadas a vencer para continuarem na corrida ao primeiro lugar do grupo, único de acesso às meias-finais da prova.

As duas equipas perderam em casa por 2-1 os primeiros jogos na prova, o Gil Vicente perante o Portimonense e o Sporting face ao Rio Ave. Algarvios e vila-condenses já empataram entre si a um tento e lideram o agrupamento com quatro pontos.

A receção do Gil Vicente ao Sporting está marcada para as 20:45, depois de, a partir das 18:45, Vitória de Setúbal e Vitória de Guimarães, também reeditarem, no Bonfim, um embate do último domingo para a I Liga, quando empataram 1-1.

Vitória de Setúbal e Vitória de Guimarães somam um ponto no Grupo B e ambos podem isolar-se na liderança, já que, na terça-feira, o Benfica empatou 1-1 no reduto do Sporting da Covilhã, ficando ambas as equipas com dois pontos, em dois jogos.

Qualquer que seja o resultado, a decisão do vencedor do agrupamento só ficará decidida na terceira e última ronda, em 21 de dezembro, dia em que, pelas 20:00, a formação sadina recebe os ‘encarnados’ e os vimaranenses são anfitriões dos serranos.