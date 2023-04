Num encontro em que os irmãos Francisco e Martim Costa, com sete golos cada, foram os jogadores em destaque ao longo dos 60 minutos, e que levaram o Sporting para um jogo de outra dimensão, valeu ao Montpellier, que lidera o campeonato francês em igualdade com o PSG, a vantagem numérica a dois minutos do final para não ter saído com uma derrota frente aos ‘leões’.

A jogar em casa, o Sporting entrou a todo o gás e, com três de Martim Costa, encontrou-se a vencer, por 3-1, aos seis minutos de jogo, mas com a mesma velocidade o Montpellier deu a volta e chegou ao 3-4, com o golo de Yanis Lenne.

Com um contra-ataque mortífero, os franceses foram dominando o jogo, embora os ‘leões’ se mantivessem na peugada, e o marcador se mantivesse incerto.

Sem nunca desarmar, os comandados de Ricardo Costa fizeram pela vida, mostrando ter mais coesão e entreajuda que os gauleses motivo pelo qual chegaram ao intervalo a vencer, por 18-17.

A questão que se colocava para os restantes 30 minutos era se o Sporting conseguia manter o ritmo da primeira parte.

O Montpellier, sempre mais altivo, foi, a espaços, procurando manietar a formação de Alvalade, chegando mesmo a provocar os adeptos presentes no pavilhão João Rocha, como aconteceu com Julien Bos que colocou as mãos junto aos ouvidos pedido para gritarem ainda mais.

Conclusão, o Sporting cerrou ainda mais as fileiras qual David contra Golias e não se atemorizou. Foi levando a água ao seu moinho e o golo de vantagem, a três minutos do final do encontro, parecia ser ‘curto’ para suster a formação do sul de França.

Julien Bos fez a igualdade (31-31), num livre de sete metros e Yanis Lenne colocou o Montpellier novamente a vencer (32-31), numa altura em que o Sporting tinha um elemento a menos, fruto da exclusão de dois minutos de Martim Costa, mas Francisco Tavares, em cima do apito final, fez a igualdade com que terminou o encontro (32-32).

As duas equipas voltam agora a encontrar-se a 18 de abril, às 19:45, em Montpellier para o encontro da segunda mão.