O Sporting de Braga vai receber o médio Palhinha por empréstimo do Sporting, revelou hoje o presidente do clube minhoto da I Liga de futebol, António Salvador.

"Confirmo Palhinha, é um jogador que já vínhamos a trabalhar para conseguir contar com ele, porque era um desejo do treinador e felizmente conseguimos", disse o dirigente, à partida para a Ucrânia, onde o Sporting de Braga joga na quinta-feira com o Zorya a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa.

Segundo António Salvador, o empréstimo é por dois anos, até junho de 2020, mas frisou que o negócio não é o que o Sporting de Braga mais desejava, porque, entre outras condicionantes, o Sporting pode resgatar o médio de 23 anos no final da temporada, ainda que mediante o pagamento de uma indemnização aos 'arsenalistas'.