A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) confirmou hoje o adiamento do encontro Famalicão-Sporting, da I Liga, e pediu medidas ao Governo contra a ausência de policiamento no encontro da 20.ª jornada.

"A Liga Portugal informa que o jogo entre FC Famalicão e Sporting CP, referente à jornada 20 da Liga Portugal Betclic, foi adiado, por acordo dos clubes, para data ainda a definir, depois de ter recebido informações por parte do responsável pela força policial presente no Estádio Municipal de Famalicão de que não existem condições de segurança para a realização do mesmo hoje nem amanhã [domingo]", lê-se num comunicado.

Repudiando os incidentes ocorridos no exterior do Estádio Municipal de Famalicão, a Liga de clubes "exige ao Governo, em especial ao ministro da Administração Interna, a instauração de um processo de inquérito com caráter de urgência, de forma a apurar responsabilidades pelo sucedido, em defesa dos adeptos e das famílias".

"A Liga Portugal informa que, na reunião de preparação que organiza na semana que antecede todos os jogos das suas competições, foram garantidas, por parte das autoridades, todas as condições de segurança para a realização da partida, tendo a Liga Portugal sido surpreendida, em cima da hora do encontro, com a informação de que os agentes destacados para o FC Famalicão- Sporting CP teriam, como forma de protesto, alegado baixa médica para não marcarem presença no local, colocando em causa a paz pública e a integridade física dos milhares de adeptos que aguardavam a entrada no recinto, bem como um total desrespeito por todos aqueles que, alguns percorrendo centenas de quilómetros, se deslocaram ao recinto desportivo", é ainda referido.

Além disso, a Liga Portugal frisa que esta entidade e os clubes "não admitem que o Futebol seja, em virtude da sua enorme visibilidade, instrumentalizado para a resolução de assuntos com os quais não tem qualquer relação, colocando em causa não apenas o normal desenrolar das competições profissionais mas também a preparação da participação internacional dos Clubes presentes em provas da UEFA e, mais grave, a segurança dos adeptos que pretendem assistir aos jogos".

Segundo as autoridades, há registo de pelo menos seis adeptos feridos devido a conflitos no exterior do estádio, um deles em estado grave.

Num primeiro comunicado, a Liga Portugal informou "que, devido a dificuldades de policiamento que lhe são alheias, o início do jogo entre FC Famalicão e Sporting CP, referente à jornada 20 da Liga Portugal Betclic, [estava] previsto para as 19 horas".

"A Liga Portugal, embora seja alheia aos motivos que levaram ao atraso no início do jogo, lamenta o transtorno causado às equipas e adeptos, mas será sempre intransigente na defesa das garantias de segurança nas partidas das competições por si organizadas, de forma a assegurar a proteção de adeptos e intervenientes", era ainda referido.

Um "elevado número de baixas médicas" na esquadra da PSP de Famalicão levou à falta de agentes para o policiamento do jogo de futebol entre Famalicão e Sporting, disse à Lusa fonte policial. Essas baixas médicas foram entregues pelos agentes da PSP de Famalicão, no distrito de Braga, acrescentou.

A falta de agentes da PSP para supervisionar o jogo entre minhotos e ‘leões’ dá-se após protestos das forças de segurança em Lisboa e no Porto, relacionados com a atribuição do suplemento de missão.

A plataforma que congrega sindicatos e associações das forças de segurança escreveu ao primeiro-ministro sobre a “situação limite” dos profissionais que representam, alertando para um eventual “extremar posições” perante a “ausência de resposta” do Governo.

Os elementos da PSP e da GNR exigem um suplemento idêntico ao atribuído à Polícia Judiciária (PJ), estando há mais de três semanas em protestos que começaram com um agente da PSP a pernoitar em frente à Assembleia da República, em Lisboa, e que depois se alargaram a todo o país.

O Sporting procurava hoje consolidar a liderança da I Liga portuguesa de futebol, na deslocação ao estádio do Famalicão, pouco antes de o perseguidor FC Porto receber o Rio Ave, em jogos da 20.ª jornada da prova.

A equipa de Alvalade defrontava o Famalicão, instalado numa confortável oitava posição e ao qual se impôs por tangencial 1-0 na primeira volta, em casa, mas que conta com apenas um triunfo nos últimos nove encontros disputados na I Liga.

(Notícia atualizada às 19h59)