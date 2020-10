Nuno Santos, aos nove minutos, e o argentino Luciano Vietto, aos 87, marcaram os tentos dos 'leões', enquanto o colombiano Uribe, aos 25, e o mexicano Corona, aos 45, faturaram para os 'dragões', que somaram o segundo jogo sem vencer.

Na Classificação, o FC Porto e o Sporting, que tem menos um jogo disputado, mantiveram-se igualados, com sete pontos, provisoriamente a dois do líder Benfica, de visita no domingo ao reduto do Rio Ave.

Os primeiros 45 minutos do Clássico que esta noite se jogou em Alvalade terminaram de forma particularmente intensa com um golo de Corona, menos ao minuto 45, que colocou a equipa portista em vantagem, depois de ter começado a partida a perder (Nuno Santos marcou para o Sporting aos 9 minutos e Uribe empatou aos 25 minutos)

Mas ainda antes das equipas recolherem aos balneários ainda se jogaram mais 5 minutos intensos. O Sporting teve uma grande penalidade assinalada a seu favor, depois invalidada pelo árbitro Luís Godinho após consulta do VAR; o FC Porto teve um jogador expulso - Zaidu, por falta sobre Pedro Gonçalves na grande área do FC Porto- e a decisão também foi anulada - e o treinador dos leões acabou por ser efetivamente expulso com cartão vermelho direto.