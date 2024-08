Gyökeres marcou aos 27, 41, este de grande penalidade, e 66, isolando-se na lista dos melhores marcadores, com seis golos, tendo Lucas Áfrico, na própria baliza, marcado o quarto, aos 69, e Edwards fechado a contagem, aos 81, num jogo em que os 'verde e brancos' somaram o terceiro triunfo consecutivo, perante um Farense que ainda não pontuou no campeonato.

Com esta vitória, o Sporting lidera provisoriamente a prova, com nove pontos, mais três do que o quarteto formado por FC Porto, Famalicão, Moreirense e Vitória de Guimarães, enquanto o Farense ocupa o 18.º e último lugar, sem qualquer ponto somado.