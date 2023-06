O Sporting comunicou esta quarta-feira à CMVM a aquisição de mais 10% do passe de Ugarte e 40% de Pote, que ainda pertenciam ao Famalicão. Por ambos, o clube leonino pagou nove milhões de euros.

"Aquisição de uma parcela adicional de 10% dos direitos económicos do jogador Manuel Ugarte Ribeiro pelo montante de €2.000.000 (dois milhões de euros), em resultado da qual a SPORTING SAD passa a deter 80% dos direitos económicos do jogador", lê-se no caso do uruguaio.

"Aquisição de uma parcela adicional de 40% dos direitos económicos do jogador Pedro Gonçalves pelo montante de €7.000.000 (sete milhões de euros), acrescido de €700.000 (setecentos mil euros) de custos de financiamento decorrentes da extensão do prazo de pagamento, em resultado da qual a SPORTING SAD passa a deter 90% dos direitos económicos do jogador", no que diz respeito ao internacional português.

Refira-se que Ugarte está a caminho do PSG, sendo que o negócio não foi ainda oficializado devido a esta mesma negociação entre os leões e o Famalicão.