No Estádio José Alvalade, os ‘leões’ iniciaram a defesa do troféu que conquistaram nas duas últimas épocas, e também em 2018/19 e 2017/18, com uma goleada construída com um ‘bis’ de Paulinho (20 e 22 minutos) e golos de Marcus Edwards (39), Pedro Gonçalves (48), Arthur Gomes (75) e Mateus Fernandes, de grande penalidade (84).

O Sporting é o primeiro líder do Grupo B, com três pontos, enquanto o Farense tem zero, tal como Rio Ave e Marítimo, emblemas da I Liga que se defrontam na quinta-feira, na estreia na competição.