No Estádio José Alvalade, os ‘leões’ marcaram por intermédio de Pedro Gonçalves, aos 06 e 26 minutos, com o sueco Viktor Gyökeres, melhor marcador da última edição do campeonato, a ampliar a vantagem, aos 63, antes de o Rio Ave reduzir por Clayton, já aos 90.

Com este resultado, o Sporting entra da melhor maneira no campeonato e soma os primeiros três pontos, depois da derrota na Supertaça frente ao FC Porto (4-3, após prolongamento), enquanto os vila-condenses começam a temporada com uma derrota.