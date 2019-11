Wendel deverá ser ouvido no tribunal de Monsanto durante a tarde do dia 02 de dezembro, depois de Ricardo Gonçalves, chefe da segurança da academia, à data do ataque, levado a cabo em 15 de maio de 2018.

No mesmo dia, o coletivo de juízes ouvirá o antigo futebolista Manuel Fernandes, à data responsável do departamento de ‘scouting’ do clube, e que se encontrava na academia.

Na terça-feira, passarão pelo tribunal de Monsanto, onde decorre o julgamento dos 44 arguidos acusados pelo Ministério Público (MP), José Laranjeira, do ‘scouting’ do clube, e os futebolistas Jérémy Mathieu, Marcos Acuña e Rodrigo Battaglia.

Em 04 de dezembro, dia em que o Sporting joga no reduto do Gil Vicente para a Taça da Liga, foram agendadas as presenças de Luís Maximiano, Sebastián Coates, Stefan Ristovski e Bruno Fernandes.

Em 09 de dezembro, uma segunda-feira, o tribunal ouvirá Raul José e Miguel Quaresma, à data membros da equipa técnica liderada por Jorge Jesus, que trabalham no clube.

Durante a manhã de hoje, foram ouvidos dois militares da GNR do núcleo de investigação de Almada, que participaram em buscas domiciliárias às residências de dois arguidos.