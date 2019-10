Em declarações à comunicação social, antes do treino matinal, em Alcochete, o defesa central e o guarda-redes sublinharam que os áudios divulgados são algo do foro “privado” do capitão e prefeririam ver o “lado positivo” das palavras do médio ‘leonino’.

“Eu próprio, depois de uma derrota, se me metessem uma escuta em casa, de certeza que diria pior”, defendeu Luís Neto.

O defesa central preferiu destacar a atitude e o discurso do capitão “dentro do balneário”.

“Pela forma íntegra e profissional como enfrentou todos os rumores sobre a sua saída, desde junho, e tudo o que tem acontecido, como a situação do Estádio do Bessa, prefiro ouvir o que ele diz aqui sobre a responsabilidade e exigência de jogar num grande clube como o Sporting, para toda a gente ter medo de vir aqui jogar”, justificou o internacional português.