No Estádio José Alvalade, em Lisboa, Daniel Bragança (39 minutos) e o inevitável Viktor Gyökeres, que aos 80, de grande penalidade, marcou pela 11.ª vez e cimentou ainda mais a liderança da lista de melhores marcadores da I Liga, garantiram a oitava vitória consecutiva dos ‘leões’ neste campeonato.

O Sporting soma 24 pontos, mais seis do que o segundo classificado FC Porto, que no domingo recebe o Sporting de Braga, com o Casa Pia, numa série de três jogos sem vencer, a descer a 11.º, com oito.