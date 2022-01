A Taça dos Clubes Campeões Europeus de corta-mato de 2022 vai ser organizada pelo Sporting no Complexo Desportivo do Jamor, em Oeiras, a 6 de fevereiro, anunciou hoje o clube no seu sítio oficial na Internet.

O Sporting vai ser, assim, o anfitrião do regresso da prova depois de dois anos de interrupção devido à pandemia de covid-19, tendo como parceiros a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), a Câmara Municipal de Oeiras e o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ). No Jamor, vão estar em disputa cinco títulos europeus de clubes, nos escalões seniores e juniores, masculinos e femininos, e estafeta mista de 4×1.500 metros, que é uma novidade no programa da Taça dos Clubes Campeões Europeus de Corta-Mato. O Sporting é o atual bicampeão europeu feminino de corta-mato, com o triunfo nas duas últimas edições realizadas em 2018 e 2019, e em 2018 fez a 'dobradinha' com a conquista do título masculino, que foi o 15.º da sua história. Para a edição de 2022 está prevista a participação de mais de 70 clubes e de 450 atletas.