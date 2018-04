No dia seguinte à vitória sobre os ‘leões’ (1-0) que deixou o Braga a apenas um ponto do terceiro lugar do Sporting na I Liga, o ‘duelo’ continuou com um comunicado da SAD liderada por António Salvador e a pronta resposta de Bruno de Carvalho no Facebook.

"Perante a denúncia do Sporting de Braga e os documentos apresentados à Federação Portuguesa de Futebol [FPF], o Sporting Clube de Portugal foi intimado a repor os valores que cobrou indevidamente, sob pena de ver comprometido o processo de licenciamento na UEFA", afirmam os responsáveis ‘arsenalistas’.

Segundo estes, "e ainda que a contragosto, foram repostos na passada quinta-feira os valores antes sonegados, ficando, porém, por efetuar o pagamento por estragos causados no Estádio Municipal de Braga e que esta sociedade vai continuar a reclamar".