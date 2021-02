No pavilhão João Rocha, os ‘leões’, já apurados para a fase seguinte da competição, foram para o intervalo a perder por cinco golos, ainda reagiram na segunda parte, mas a equipa romena acabou mesmo por conseguir a vitória.

O Sporting está em terceiro lugar no grupo B, com 10 pontos, a dois do líder Füchse Berlim, enquanto o Dínamo Bucareste é quinto, com sete pontos, e já não tem hipótese de apuramento, quando falta apenas disputar uma jornada.

Andebolistas do Sporting e Dínamo de Bucareste homenageiam guarda-redes

Os andebolistas do Sporting e do Dínamo de Bucareste homenagearam o guarda-redes do FC Porto Alfredo, que morreu hoje, envergando uma camisola branca com o número “1” no peito e por cima lia-se “Quintana”.

Minutos antes do encontro em atraso da sétima jornada do grupo B da Liga Europeia, depois do hino da prova e da marcha do Sporting, foi feito um minuto de silêncio em honra do guarda-redes luso-cubano.

O animador do pavilhão João Rocha, em Lisboa, deu início ao minuto de silêncio e nos ecrãs do recinto estava uma foto do guarda-redes internacional português onde se lia: “Até sempre Quintana”.

De realçar também que, além dos jogadores, as equipas técnicas e o respetivo ‘staff’ vestiam camisolas semelhantes.