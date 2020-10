O lateral direito, que sofreu uma pancada do portista Zaidu ainda no decorrer da primeira parte do jogo de sábado, não esteve no relvado da academia de Alcochete, tal como Eduardo Quaresma, que também fez tratamento à respetiva lesão.

Os restantes titulares da partida com o FC Porto realizaram trabalho de recuperação, enquanto os restantes trabalharam no relvado. O treinador Rúben Amorim concedeu folga ao plantel ‘leonino' na segunda-feira, pelo que o regresso aos treinos está agendado para terça-feira.

No sábado, o Sporting empatou 2-2 na receção ao FC Porto, em jogo da quarta jornada da I Liga. Nuno Santos colocou os ‘leões' em vantagem, aos nove minutos, mas Uribe e Corona operaram a reviravolta dos ‘dragões, aos 25 e 45, respetivamente, antes de Vietto fixar a igualdade final, aos 87.