A equipa de futebol do Sporting arrancou hoje a preparação para o jogo com o Vitória de Setúbal, no Estádio José Alvalade, da 33.ª jornada da I Liga, com o grupo quase a 100%.

Com as recuperações de lesão dos argentinos Marcos Acuña e Luciano Vietto, que já tinham sido integrados em pleno antes da folga de sexta-feira, o treinador Rúben Amorim tem apenas indisponível o avançado Luiz Phellype. O jogo entre 'leões' e sadinos disputa-se na terça-feira, com início marcado para as 19:00, e é importante para ambos: o Sporting quer manter o terceiro lugar, de acesso direto à fase de grupos da Liga Europa, o Vitória de Setúbal a manutenção. A duas jornadas do final, o Sporting tem mais dois pontos do que o Sporting de Braga, e desvantagem no confronto direto em caso de igualdade pontual, e o Vitória de Setúbal tem os mesmos 30 pontos de Tondela e Portimonense, na fuga à descida de divisão. A equipa de Rúben Amorim volta a treinar no domingo na Academia de Alcochete, em sessão marcada para as 10:00.