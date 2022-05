Os ‘leões’ vão disputar a sua sexta final na principal competição europeia da modalidade e tentar conquistar o título pela terceira vez, depois de erguerem o troféu em 2019 e 2021, duas conquistas que colocaram termo ao ‘enguiço’ de três finais perdidas, em 2011, diante dos italianos do Montesilvano, e em 2017 e 2018, ambas perante o Inter Movistar.

Para chegar à final, a equipa orientada por Nuno Dias eliminou nas meias-finais os franceses do ACCS Asnières, de Ricardinho, com um triunfo por 6-2, enquanto os catalães, que contam com o português André Coelho, deixaram para trás o Benfica, com uma vitória por 5-4, após prolongamento.

Sporting e FC Barcelona vão reeditar a final da época passada, em que o campeão português venceu por 4-3, depois de ter estado a perder por dois golos de diferença frente ao FC Barcelona, que já soma três troféus na ‘Champions’, em 2012, 2014 e 2020.

A ausência do internacional português Pany Varela, expulso no jogo da meia-final, é a principal nota de destaque nos ‘leões’, perante um adversário que conta com o brasileiro Ferrão, eleito melhor futsalista do mundo em 2019, 2020 e 2021

A final da Liga dos Campeões de futsal tem início marcado para as 16:00 (horas de Lisboa) na Arena de Riga, na Letónia, que antes recebe o jogo entre o Benfica e o ACCS Asnières, que vai definir quem fica no terceiro lugar.