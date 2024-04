Na data prevista, o encontro entre minhotos e ‘leões’ acabou por não se realizar, por falta de policiamento, devido ao protesto dos agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP), acabando por ser adiado para hoje, primeira data disponível no calendário do Sporting.

Neste momento, o Sporting lidera o campeonato, com 74 pontos, mais quatro do que o Benfica e 15 do que FC Porto e Sporting de Braga, com um triunfo em Vila Nova de Famalicão a garantir, pelo menos, aos ‘verde e brancos’ o segundo lugar e a presença na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Depois de ter empatado no Estádio do Dragão, com o FC Porto (2-2) o Famalicão, num tranquilo oitavo lugar, com 35 pontos, pode, com um empate perante o líder do campeonato, garantir matematicamente a fuga definitiva aos lugares de despromoção direta.

O encontro entre Famalicão e Sporting está marcado para as 20:15, e terá arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.