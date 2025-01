O Sporting quer Rui Silva e tem entendimento com o jogador, sabe o SAPO24. Contudo, para já, a proposta feita ao Bétis, onde joga o guarda-redes, foi recusada pelo emblema espanhol.

Segundo informações recolhidas, os leões fizeram chegar ao clube andaluz uma proposta de empréstimo com opção de compra no final da temporada, mas esta foi recusada pela direção do Sevilha.

O clube espanhol não descarta a saída do jogador de 30 anos, mas só admite uma venda, apesar de Rui Silva ter perdido a titularidade no clube.

Os leões ainda não se deram por vencidos e o SAPO24 sabe que irão voltar à carga pelo jogador que na temporada passada teve também uma proposta do Benfica.

Apesar de contarem com dois jogadores para esta posição, Franco Israel e Kovacevic, este contratado esta temporada, a verdade é que ambos ainda não convenceram totalmente.

O Sporting, aliás, está mesmo disposto a ouvir propostas por ambos os futebolistas, não descartando mesmo a saída de um deles neste mercado de janeiro.