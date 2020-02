“Quando ele entrou, tinha parte da cara tapada com um cachecol, reconheci-o pelos olhos, era o Ruben Marques, ele andava comigo na escola”, afirmou o jogador, de 20 anos, ouvido via Skype, durante a 26.ª sessão do julgamento da invasão à academia.

Rafael Leão, que à data dos factos vivia na academia e frequentava uma escola em Alcochete, explicou que Ruben Marques passou por ele dentro do balneário, não lhe dirigiu a palavra e “bateu no Misic com um cinto”, acrescentando que depois nunca mais o viu durante a invasão.

O jogador referiu que estava no ginásio quando começou a ver “muitas pessoas com lenços a taparem o nariz, que acabaram por entrar no balneário”.

“Não sei quantos eram, mas era muita gente, 50, talvez. Começaram a insultar e a ameaçar, dizendo: ‘Vamos matar-vos. Vão morrer hoje’”, afirmou.