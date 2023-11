Último dos três primeiros classificados a entrar em campo, o conjunto ‘verde e branco’ viu os ‘dragões’ perderem na sexta-feira, na receção ao Estoril Praia (1-0), e o Benfica ir vencer a Chaves (2-0), para se ‘colar’ no primeiro lugar.

Em segundo com 25 pontos, os mesmos das ‘águias’, a formação liderada pelo treinador Rúben Amorim, única invicta do campeonato, precisa de vencer para manter os três pontos de vantagem sobre os campeões em título e aumentar para seis a distância para os ‘azuis e brancos’.

Pela frente terá um ‘tranquilo’ Estrela, a meio da tabela, em jogo marcado para as 20:30, já depois de o Vitória de Guimarães ir a casa do Moreirense tentar igualar o FC Porto.

O Sporting de Braga goleou no sábado o Portimonense (6-1) e ocupa de forma provisória o quarto lugar, mas, em caso de vitória, os ‘vitorianos’ podem igualar os portistas no último lugar do pódio.

Pelas 18:00, o lanterna-vermelha Rio Ave recebe o Boavista, que não vence há quatro partidas mas ainda é sexto, já depois de Casa Pia e Vizela se defrontarem, pelas 15:30.

A 10.ª jornada da I Liga termina na segunda-feira, com o embate entre o Farense e o Arouca no Algarve, em partida que opõe duas equipas da segunda metade da tabela classificativa.

Programa da 10.ª jornada:

– Sexta-feira, 03 nov:

FC Porto – Estoril Praia, 0-1.

– Sábado, 04 nov:

Desportivo de Chaves — Benfica, 0-2.

Famalicão – Gil Vicente, 3-1.

Sporting de Braga — Portimonense, 6-1.

– Domingo, 05 nov:

Casa Pia — Vizela, 15:30

Moreirense – Vitória de Guimarães, 15:30

Rio Ave — Boavista, 18:00

Sporting – Estrela da Amadora, 20:30

– Segunda-feira, 06 nov:

Farense — Arouca, 20:15