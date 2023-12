No domingo, o líder Benfica empatou em casa do Moreirense (0-0), ficando com apenas mais um ponto do que os ‘leões’ e do que o FC Porto.

O treinador do Sporting, Ruben Amorim, assumiu não saber se pode contar com o avançado sueco Viktor Gyökeres, melhor marcador da equipa, embora esteja convocado.

O Gil Vicente não ganha há quatro encontros e ocupa o 13.º posto, com 11 pontos, apenas mais um do que as equipas em zona de despromoção.

O Sporting – Gil Vicente está marcado para as 20:15, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e será arbitrado por Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.