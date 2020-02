O episódio terá acontecido depois do triunfo do Sporting diante do Benfica (2-0), em jogo da 17.ª jornada da fase regular do nacional de futsal e antes do início do encontro com o Portimonense, para a 20.ª ronda da I Liga de futebol (triunfo, por 2-1).

“O Sporting Clube de Portugal vem por este meio repudiar mais um episódio de violência ocorrido nas instalações de Alvalade. Miguel Afonso, vogal da direção do Sporting Clube de Portugal, foi agredido ao pontapé por pessoas identificadas com adereços da Juventude Leonina. A filha adolescente, que o acompanhava, foi cuspida e insultada. Também Filipe Osório de Castro, vice-presidente do Sporting, foi alvo de insultos e tentativa de agressão” escreve o Sporting em comunicado rotulando-os de “cobardes e lamentáveis” já que “se repetiram com um Assistente de Recinto Desportivo” também ele alvo de agressões.

Na mesma nota, o Sporting relembra que atualmente decorre o “julgamento de Alcochete” e que numa altura em que tenta ultrapassar os momentos extremamente violentos desse episódio foi hoje “mais uma vez, atacado”.

“Perante as agressões, a violência, as ameaças e os insultos o Sporting não irá ceder. Isto não é o Sporting. Tomaremos as medidas necessárias e defenderemos os sócios, as famílias e todos aqueles que, sob o signo do Leão, vivem e apoiam sempre o seu clube, com os valores que fazem parte do ADN do Sporting Clube de Portugal”, conclui o comunicado.

Perante esta situação, o presidente do Sporting irá falar à imprensa na zona mista do Estádio José Alvalade após o triunfo do Sporting na receção ao Portimonense (2-1) e onde ascendeu ao terceiro lugar da I Liga.