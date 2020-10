Os ‘leões’, que venceram todos os jogos desta fase, repetiram o sucesso de 2010 e 2016 e puseram fim ao domínio do Sporting de Braga, que tinha conquistado as três últimas edições do campeonato.

No Estádio do Viveiro, o Sporting confirmou a vitória com golos de Edu (02, 03 e 33 minutos), Ricardinho (06), Pinhal (13) e Antonio (14). Para a formação de Loures, marcaram Llorenç (02 e 32) e Luís Vaz (13).

Também hoje, o Sporting de Braga, que ficou no segundo lugar da fase de elite com seis pontos, venceu o Chaves, por 7-3, igualmente em jogo disputado na Nazaré. Os flavienses terminaram a prova no último posto só derrotas, enquanto a Casa Benfica de Loures foi terceira, com três pontos.