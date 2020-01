Romain Salin, atualmente ao serviço do Rennes, de França, testemunhou por Skype na 21.ª sessão do julgamento da invasão à academia ‘leonina’, em 15 de maio de 2018, com 44 arguidos, incluindo o antigo presidente do clube Bruno de Carvalho, que decorre no Tribunal de Monsanto, em Lisboa.

Salin explicou, com recurso a um intérprete, que, entre 20 a 40 “encapuzados” entraram no balneário e que os primeiros se dirigiram aos então capitães Rui Patrício e William Carvalho, assumindo não ter presenciado agressões físicas, pois “foi tudo muito rápido, havia fumo, gritos e barulho”.

“O balneário estava completamente cheio de gente e com fumo por todo o lado”, descreveu o guarda-redes, que referiu ainda ter ouvido insultos e visto “um garrafão de 15 litros de água a voar”.

A testemunha relatou que tentou colocar-se entre os invasores e os dois colegas de equipa, mas que só conseguiu travar um dos elementos, o qual viria a “acalmar-se” depois de conversarem.

Após o ataque, afirmou ter visto três pessoas com ferimentos: o avançado holandês Bas Dost “com uma cicatriz na cabeça”, o treinador Jorge Jesus, “que sangrava do nariz”, e um dos fisioterapeutas, que tinha “um hematoma” na face.