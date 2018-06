O novo responsável pela SAD leonina fez o anúncio esta tarde. O treinador Siniša Mihajlović foi contratado por Bruno de Carvalho por três épocas após a saída de Jorge Jesus. Augusto Inácio não está em cima da mesa.

O presidente da SAD do Sporting, José Sousa Cintra, anunciou hoje que o treinador sérvio Sinisa Mihajlovic vai sair do clube, depois de ter sido contratado pelo presidente destituído Bruno de Carvalho.

Numa conferência esta tarde em Alvalade, Sousa Cintra explicou que o sérvio começou a trabalhar nos ‘leões’ “no dia 18” e “a primeira coisa que fez foi alterar o estágio” da equipa, o que fez o clube “perder 300 mil euros”.

“Perante estas atitudes que esteve aqui a tomar, e como ainda está no período de experiência, o Sporting, e eu em particular, assumindo essa responsabilidade, decidimos terminar o contrato”, revelou o presidente da SAD.

Segundo Sousa Cintra, que revelou que “os advogados já comunicaram isto ao treinador”, o novo técnico está a ser procurado e será apresentado “até segunda-feira” e “não será Augusto Inácio”.

"O meu desejo é que alguns jogadores voltem ao Sporting", disse ainda Sousa Cintra em resposta aos jornalistas, numa conferência de imprensa esta tarde no Estádio de Alvalade, em Lisboa.

Após a destituição de Bruno de Carvalho de presidente do Sporting, ocorrida na Assembleia Geral do clube de sábado, a comissão de gestão do clube — que tem participação maioritária na SAD - confirmou que seu representante na SAD ia ser o antigo presidente ‘leonino’ José Sousa Cintra.

José Sousa Cintra foi hoje designado presidente da SAD do Sporting, pelo conselho de administração da sociedade, ao mesmo tempo que são conhecidas as renúncias dos administradores executivos Carlos Vieira e Rui Caeiro.