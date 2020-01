O Sporting Clube de Portugal é um clube com vários grupos (Stromp, Cinquentenários ou Leões de Portugal), núcleos e delegações espalhados pelos quatro cantos do globo, representação na Assembleia da República, claques (Juventude Leonina, Diretivo XXI, Torcida Verde e Brigada), figurando ainda nos mais diversos programas de televisão e de rádio que debatem futebol. A isto acresce os órgãos de comunicação social internos do clube – jornal, site e televisão.

A partir de hoje, no entanto, os leões terão uma nova voz editorial, um projeto de informação dirigido a todos os adeptos, sócios e simpatizantes leoninos. “É um jornal onde o Sporting é notícia”, revela ao SAPO24, João Duarte, publisher da nova publicação online, cujo nome será revelado esta tarde, em Alcântara, Lisboa.

“Informar os sportinguistas, debater ideias com a forte aposta que estamos a fazer na opinião e criar conteúdos”, são os objetivos deste projeto “editorial e empresarial”, sublinhou. Reforçando que a linha editorial será “neutra”, adianta que para criar este novo órgão de informação leonino o investimento foi “elevado para o setor”, desejando “recuperá-lo em cinco anos”, antecipou.

João Duarte promete uma informação com “rigor” e garante que será complementar “às atuais fontes de informação que existem, chamem-se elas jornais desportivos, informação oficial do clube ou redes sociais”.

Para Pedro Geada, diretor, a nova publicação irá “adicionar valor ao universo sportinguista”, salientando que à “riqueza e a pluralidade” juntará “o espírito e sentido de clube na defesa da visão do Sporting no desporto e na sociedade”, referiu em comunicado. “Será um ‘rugido’ de referência que se ouvirá do Reino do Leão”, asseverou.

Carlos Vieira, ex-vice presidente da direção do anterior presidente, Bruno de Carvalho, e Fernando Tavares Pereira, são dois dos colunistas confirmados, aos que se juntam Vitalino Canas (partido socialista), Ricardo Gonçalves (presidente da câmara de Santarém), Pedro Figueiredo (jornalista), Diogo Agostinho, Joaquim Coutinho Duarte, Nuno Santos e Mariana Cordeiro Ferreira.