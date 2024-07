Pedro Gonçalves, aos 10 minutos, Marcus Edwards, aos 80, e Trincão, aos 83, fizeram os golos do triunfo do Sporting sobre os espanhóis do Athletic Bilbau, no primeiro encontro em casa da versão 2024/25 dos ‘leões’.

Sem Diomande, a cumprir um jogo de castigo devido à expulsão no particular frente ao Sevilha, e Jeremiah St. Juste, ausente por lesão, Rúben Amorim elegeu um novo trio de centrais, com Eduardo Quaresma, do lado direito, o reforço belga Debast, ao meio, em estreia com a camisola ‘leonina’, e Gonçalo Inácio, de regresso ao lado esquerdo.

O técnico dos ‘leões’ também testou o jovem Geovany Quenda, como ala direito, derivando Geny Catamo para o flanco esquerdo, dada a ausência de Nuno Santos, por lesão — e também a impossibilidade de utilizar Matheus Reis na Supertaça, por castigo.

Hjulmand, em estreia como capitão do Sporting, regressou aos eleitos, no lugar de Daniel Bragança, fazendo dupla com Morita no meio-campo.

Na frente de ataque, Trincão e Pedro Gonçalves mantiveram a titularidade, com o goleador Gyökeres a regressar ao lugar de ponta de lança.

Antes da partida, o defesa e ex-capitão dos ‘leões’ Sebastián Coates teve uma sentida homenagem, na despedida rumo aos uruguaios do Nacional, tendo-se cumprido também um minuto de silêncio em memória do ‘eterno capitão’ Manuel Fernandes, que morreu no passado dia 27 de junho.

Sem grandes mudanças a registar, e repetindo as dinâmicas da temporada passada, a formação o Sporting não demorou a inaugurar o marcador, aos 10 minutos, num remate de Pedro Gonçalves, lançado por Gyökeres, após transição rápida e passe de Geovany Quenda para o sueco.

Pouco depois, Gyökeres voltou a causar algum sobressalto na defesa basca, rematando para defesa apertada de Padilla.

Quenda foi uma das figuras da primeira parte, quer a assistir Geny Catamo, aos 22, que atirou por alto, quer a rematar a baliza, tendo ficado depois perto de marcar, depois de um remate cruzado salvo na linha de golo por um defensor basco.

O Athletic Bilbau tentou reagir, com a velocidade de Iñaki Williams, e ainda viu um golo anulado a Guruzeta, por alegada posição irregular, marcada pelo árbitro Tiago Martins.

Até ao intervalo os ‘leões’ desperdiçaram excelente situação para o segundo golo, na sequência de um canto, com os remates de Gonçalo Inácio, primeiro, e Quenda, na recarga, a levarem a bola a bater caprichosamente na barra e no poste da baliza basca.

O Sporting manteve o controlo da partida na segunda parte, apesar de o Athletic ter criado boa chance para o empate, por Berneguer, num remate rasteiro travado por Kovacevic.

Gyökeres voltou a revelar ‘fome’ de golo, testando a atenção de Padilla, aos 55, através de um remate de fora da área, mas o sueco saiu sem faturar, pouco depois, substituído pelo jovem Rodrigo Ribeiro.

Na parte final, e já depois de várias alterações, o Sporting viria a ampliar para 3-0, com golos de Edwards, a encostar um passe de Matheus Reis, e de Trincão, em nova assistência do defesa brasileiro.

Jogo realizado no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Sporting — Athletic Bilbau, 3-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Pedro Gonçalves, 10 minutos.

2-0, Edwards, 80.

3-0, Trincão, 83.

Equipas:

– Sporting: Kovacevic, Eduardo Quaresma, Debast, Gonçalo Inácio, Geovany Quenda, Hjulmand, Morita, Geny Catamo, Trincão, Pedro Gonçalves e Gyökeres.

Jogaram ainda Fresneda, Rodrigo Ribeiro, Franco Israel, João Muniz, Matheus Reis, Edwards, Daniel Bragança e Mateus Fernandes.

Treinador: Rúben Amorim.

– Athletic Bilbau: Álex Padilla, Gorosabel Espinosa, Iñigo Lekue, Yeray López, Yuri Izeta, Mikel Jaureguizar, Beñat Prados, Iñaki Williams, Oihan Sancet, Álex Berenguer e Gorka Guruzeta.

Jogaram ainda Hugo Rincón, Ander Herrera, Álvaro Djaló, Adama Boiro, Peio Canales, Unai Gómez, Javier Martón, Aimar Duñabeitia, Unai Eguiluz e Olabarrieta Capelo.

Treinador: Ernesto Valverde.

Árbitro: Tiago Martins (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Mikel Jaureguizar (15) e Gyökeres (24).

Assistência: Cerca de 35.079 espetadores.